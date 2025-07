Il Consiglio Comunale ha approvato nella seduta odierna tutti i punti previsti all’ordine del giorno. Nel dettaglio, l’Aula ha licenziato la Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale relativa alla Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 – Ratifica della Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 in data 20/06/2025; la Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale relativa all’Assestamento Generale di Bilancio e Salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2025, nonché ha deliberato sul Riconoscimento di legittimità di due debiti fuori bilancio.

«Il Consiglio Comunale odierno ha visto l’approvazione di due importanti provvedimenti di natura finanziaria – spiega l’Assessore all Trasparenza con delega al Bilancio e ai Tributi, Pasquale Vilella – Il primo riguarda la ratifica di una variazione d’urgenza deliberata dalla Giunta in data 20.06.2025. Con il provvedimento d’urgenza la Giunta ha consentito ai Settori servizi Sociali, Polizia Urbana, Lavori Pubblici, Entrate Tributarie, Pianificazione Urbanistica, Affari Generali e Igiene Urbana di avere le risorse finanziarie ritenute urgenti per il prosieguo delle attività da porre in essere. Il secondo provvedimento attiene la Salvaguardia degli Equilibri per l’anno 2025. Infatti gli Enti Locali entro il 31 luglio devono procedere alla verifica degli equilibri di bilancio in modo da garantire una corretta gestione per l’anno in corso. Dal provvedimento è emerso che la situazione di cassa dell’Ente non pregiudica, come invece avveniva in passato, il pagamento dei debiti correnti.

Dalla discussione è emerso, altresì, che nel primo semestre sono stati riscossi crediti di anni precedenti per quasi 7 milioni di Euro e pagati debiti pregressi per 15,5 milioni di Euro.

Tutto ciò ci gratifica per i risultati e diventa uno stimolo a fare sempre meglio nell’ottica del miglioramento che ci auguriamo possa portare Andria fuori dalla situazione in cui versava al nostro insediamento».

Il Consiglio Comunale si è poi concentrato sulle norme relative agli interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia, approvando il relativo ordine del giorno come emendato all’esito della discussione.

«E’ un altro obiettivo di mandato che si raggiunge – ha commentato il Sindaco Giovanna Bruno – e si raggiunge in maniera collegiale come al solito. Ringrazio gli Uffici e l’assessore alla Visione Urbana per il prezioso lavoro di cucitura, insieme agli ordini professionali che hanno partecipato, hanno lavorato a più mani rispetto a questo provvedimento, con una metodologia che questa città non ha mai conosciuto».