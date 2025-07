Presentata dal Comune di Andria la candidatura del progetto “ANDRIA 2030 – Punti Cardinali per l’Orientamento Digitale, Verde e Inclusivo”, nell’ambito dell’Avviso pubblico regionale “Punti Cardinali FOR WORK”, con l’obiettivo di rafforzare la rete territoriale dell’orientamento al lavoro, alla formazione e all’impresa, puntando su innovazione, sostenibilità e inclusione sociale.

L’iniziativa nasce per rispondere in modo concreto alle sfide del territorio: disoccupazione giovanile e femminile, presenza diffusa di NEET, difficoltà di accesso ai servizi, mismatch tra competenze e richieste del mercato del lavoro.

Il progetto è frutto di un percorso partecipato e co-progettazione che ha coinvolto oltre 50 soggetti – scuole, enti di formazione, imprese, organizzazioni sindacali e datoriali, agenzie per il lavoro, centri per l’impiego e realtà del Terzo Settore – e si propone come un modello integrato e innovativo di orientamento, centrato sulla persona e sulle vocazioni produttive locali.

“ANDRIA 2030” propone laboratori tematici per scoprire nuovi mestieri, giornate di incontro diretto con imprese, sportelli di orientamento stabili e di prossimità, percorsi dedicati alle donne per rafforzarne l’autonomia e momenti di promozione territoriale fuori città per attrarre talenti e creare connessioni.

«Con “ANDRIA 2030” – spiega l’Assessora al Futuro dott.ssa Viviana Di Leo – vogliamo offrire un orientamento di qualità, vicino alle persone, personalizzato e in connessione con le realtà produttive del territorio e con i percorsi formativi più innovativi».

«È un investimento che guarda lontano – afferma il Sindaco avv. Giovanna Bruno – non solo nei servizi, ma nel futuro stesso della nostra comunità, con particolare attenzione ai giovani, alle donne e ai soggetti più fragili».

L’Amministrazione Comunale, insieme a tutti i partner coinvolti, esprime fiducia nell’accoglimento della candidatura, così da poter avviare le attività nei tempi previsti e dare piena attuazione all’ambizione di fare di “ANDRIA 2030” un punto di riferimento stabile per l’orientamento e lo sviluppo del territorio.