Possedeva nella propria abitazione, nel centro di Andria, una serie innumerevole di sostanze dopanti: circa 28 tipologie distinte di anabolizzanti e steroidi, oltre a 35mila euro in contanti, probabile provento della commercializzazione dei prodotti farmaceutici vietati. Per tale ragione la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza un 52enne originario del tarantino, accusato di ricettazione e detenzione di farmaci e altre sostanze idonee ad alterare le prestazioni agonistiche.

La scoperta dei prodotti è avvenuta durante una perquisizione domiciliare eseguita dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura BAT, delegata dalla Procura di Trani nell’ambito di un altro procedimento penale per reati contro la persona. Sequestrate anche modiche quantità di hashish e marijuana. Molti dei farmaci rinvenuti nell’abitazione dell’uomo, che svolgeva l’attività di personal trainer in alcune palestre di Andria, riportavano un’alterazione della data di scadenza, rendendo così ancor più pericolosa l’eventuale assunzione del prodotto.

Su disposizione della Procura, il 52enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni del competente GIP sulla convalida dell’arresto.