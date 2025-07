Un grave incidente questa mattina poco dopo le 13 ad Andria in viale Goito quando, per cause in corso di accertamento, c’è stata una collisione tra un tir in transito ed una bici elettrica. Ad avere la peggio il ciclista, un uomo di 65 anni, soccorso in tempi rapidi da una equipe sanitaria del 118 arrivata sul posto dopo l’allerta lanciato da autista del tir e passanti. L’uomo è stato trasferito in codice rosso al “Bonomo” di Andria dove è trattato in questi minuti. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi e per la gestione del traffico particolarmente intenso a quest’ora.