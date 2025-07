«Dalla seduta odierna della I commissione, da me richiesta, sono emerse delle novità che, una volta approfondite, ci porteranno a comprendere se il bando di gara per la realizzazione del nuovo ospedale di Andria sarà effettivamente pubblicato entro fine settembre come da cronoprogramma. Per questo motivo, ho chiesto un aggiornamento della commissione al 28 luglio». Così il consigliere regionale Filippo Caracciolo.

«I nuovi elementi con i quali ci si sta confrontando sono essenzialmente due. Il primo – afferma Caracciolo – è la consegna, prevista a giorni, del rapporto ispettivo di Cab Asset sul progetto definitivo. Il secondo è l’adeguamento al prezzario infrannuale delle opere pubbliche che sarà ratificato dalla giunta regionale tra pochi giorni e che potrebbe far slittare la consegna del progetto esecutivo dalla Rtp al Cab di Asset da fine agosto a metà settembre. Solo approfondendo questi due passaggi potremo capire se il bando di gara sarà effettivamente pubblicato entro fine settembre o arriverà a metà ottobre. In ogni caso, va sottolineata la costante collaborazione tra Cab Asset, Rup ed Rtp, finalizzata al rispetto del cronoprogramma tracciato nei mesi scorsi.

Per quel che riguarda invece la conferenza di servizi – aggiunge Caracciolo – va registrato il parere positivo al progetto dei vigili del fuoco della Bat e la non assoggettabilità dello stesso a Via e Vas. In questa settimana Enel, Italgas e Acquedotto forniranno i preventivi finalizzati alla realizzazione delle reti e ai vari allacci delle forniture per il nuovo ospedale. A breve, inoltre, sarà anche siglato l’accordo di programma tra Regione e Ministero della Sanità.

Per quel che riguarda invece il comune di Andria, una volta conclusa la conferenza di servizi si potrà procedere con l’adozione, da parte del consiglio comunale, della variante urbanistica necessaria alla realizzazione dell’opera. Poi, partirà anche la fase degli espropri. Il comune si sta occupando anche delle opere di viabilità che saranno realizzate con i 6 milioni di euro di fondi Fsc messi a disposizione della Regione Puglia.

L’aggiornamento del 28 luglio servirà a chiarire tutti gli aspetti rimasti in sospeso. Confido – conclude Caracciolo – nella prosecuzione del lavoro sinergico attualmente in essere tra tutti gli attori interessati al fine di arrivare finalmente alla definizione di un’opera fondamentale e indispensabile per tutto il territorio».