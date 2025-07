Un coinvolgimento immersivo che ha racchiuso arte, natura e tecnologia. A spiegare i temi affrontati in un progetto dal respiro internazionale è stato Erik Forsmark uno degli ideatori di 101 Flames of Inspiration, nato per unire musica e attivismo ambientale, oggi è un vero villaggio creativo che coinvolge quasi 200 persone tra musicisti, registi, illustratori, innovatori e ricercatori. È un’idea, sostenuta tra gli altri anche da Festival internazionale di Andria Castel dei Mondi, Città di Andria e Puglia Culture, che ha preso forma nel tempo in almeno quattro anni e che è diventata tangibile proprio in Puglia nel corso del One Planet Festival con cinque giorni di suono, riflessioni e incontro dal vivo. Le vigne di Minervino Murge dopo il mare di Giovinazzo sono stati gli scenari scelti.

La serata conclusiva The Global Connection ha previsto la partecipazione di 70 musicisti provenienti da 13 paesi.

Una comunità globale che però non si limita a condividere solo delle visioni ma crea musica originale, composta collettivamente da artisti dei cinque continenti e porta a compimento un progetto più che concreto.

Il servizio su News24.City.