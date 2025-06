In occasione della Giornata mondiale contro l’abuso e il traffico illecito della droga, domani alle 18.30 nel Chiostro di San Francesco ad Andria si terrà un incontro dedicato promosso dal Dipartimento delle Dipendenze Patologiche della Asl Bt diretto dal dottor Gianfranco Mansi.

L’incontro, a cui parteciperà Tiziana Dimatteo, Commissario straordinario della Asl Bt, sarà una occasione per presentare i dati provinciali rispetto al fenomeno delle dipendenze da droghe, per confrontarsi tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti e per riflettere anche grazie alle testimonianze degli utenti del servizio aziendale.

L’evento, aperto al pubblico, sarà allietato da una proposta musicale a tema a cura della band Sotto alle Case Vostre.