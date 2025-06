Tre gravi incidenti stradali si sono verificati sulle strade andriesi nello scorso “caldissimo” giovedì d’estate. La Polizia Locale è stata impegnata nei rilievi e nelle attività d’indagine per accertare dinamiche e responsabilità.

Il primo incidente, tra un’autovettura Ford Fiesta e un motociclo Aprilia Scarabeo 300s, si è verificato su via Barletta all’altezza del distributore carburanti AGIP: il giovane motociclista, rimasto seriamente infortunato, è stato soccorso e trasportato da autoambulanza del SET 118 in codice rosso per dinamica, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “L. Bonomo” di Andria.

Il secondo incidente è avvenuto nel primissimo pomeriggio sulla strada extraurbana della S.P. 43, nei pressi del Santuario del S.S. Salvatore. Coinvolte due autovetture, una Fiat Punto e una Citroen che, per cause ancora in corso di accertamento, si sono violentemente scontrate. Sul posto sono intervenute due autoambulanze del SET 118, che hanno soccorso e trasportato i rispettivi conducenti presso il locale Pronto Soccorso, uno dei quali in codice rosso.

In serata, ancora un incidente stradale che ha registrato il coinvolgimento di un motociclo Yamaha mt03, condotto da un 21enne che ha riportato lievi lesioni, e un’autovettura KIA Sportage condotta da una 66enne, che hanno impattato tra loro sul periferico viale Ovidio in corrispondenza dell’intersezione con via Vecchia Barletta.

Negli ultimi 10 giorni, in ambito urbano, dalla Polizia Locale sono stati rilevati anche 3 investimenti di pedoni, che hanno riportato lesioni di varia gravità.