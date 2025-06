La Diocesi si prepara a celebrare la Solennità del Corpo e Sangue del Signore con tre processioni eucaristiche che toccheranno tutte le città del territorio. Il vescovo monsignor Luigi Mansi presiederà personalmente le celebrazioni dal 19 al 22 giugno 2025.

La prima tappa sarà giovedì 19 giugno a Minervino Murge, presso la Chiesa di San Michele Arcangelo. Alle ore 19:00 si terrà la concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo, seguita dalla processione eucaristica che attraverserà Piazza Gramsci, via Di Vagno e viale Di Vittorio, per concludersi con la benedizione eucaristica.

Il secondo appuntamento è fissato per sabato 21 giugno a Canosa di Puglia, nella Parrocchia Maria Santissima Assunta. Anche in questo caso la celebrazione inizierà alle ore 19:00 con la concelebrazione presieduta da monsignor Mansi. La processione partirà dall’oratorio parrocchiale e percorrerà via Europa, via Corsica, via Kennedy, piazza Vittorio Veneto e corso San Sabino, per giungere alla Concattedrale San Sabino dove si terrà la benedizione eucaristica.

Il programma si concluderà domenica 22 giugno ad Andria, nella Parrocchia Santissimo Sacramento. La concelebrazione eucaristica delle ore 19:00 sarà seguita dalla processione più lunga del trittico, che dall’oratorio parrocchiale attraverserà via Saliceti, viale Venezia Giulia, via Genova, via Bari, via Napoli, via Firenze, via Duca di Genova, viale Istria, viale Alto Adige e via Ponchielli, per concludersi presso la chiesa del Sacro Cuore con la benedizione eucaristica.

Le processioni rappresentano un momento di testimonianza pubblica della fede nella presenza reale di Cristo nel Sacramento dell’Eucaristia. Come sottolineato dall’organizzazione diocesana, «con la Processione del Corpus Domini noi portiamo tra le strade dell’esistenza umana Cristo, compagno di viaggio di ogni persona e così manifestiamo una Chiesa che resta nella città».

Le celebrazioni si inseriscono nella tradizione della Solennità del Corpo e Sangue del Signore, che quest’anno cade domenica 22 giugno, occasione per la comunità cattolica di testimoniare pubblicamente la propria fede eucaristica attraversando i quartieri e le strade delle tre città diocesane.