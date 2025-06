Non può che essere l’appello di una donatrice speciale e cioè la dottoressa Boh dei clown dottori di In Compagnia del Sorriso a caratterizzare una giornata importante per l’AVIS di Andria e cioè quella mondiale dedicata proprio ai donatori di sangue. Una autoemoteca della ASL BAT, infatti, ha dato la possibilità a 50 persone di donare il proprio sangue in una iniziativa che AVIS ripete spesso soprattutto in estate.

Non solo sangue ma anche plasma altro elemento fondamentale di donazione. L’estate è forse, però, il momento più complicato con le donazioni in drastico calo e la necessità di intensificare iniziative per scongiurare l’emergenza. In tanti anche alla loro prima volta.

Iniziative accompagnate dal sorriso e dalla gioventù dei ragazzi del servizio civile che AVIS Andria accoglie con grande entusiasmo.

Il servizio su News24.City.