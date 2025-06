Si è tenuta lo scorso lunedì la conferenza dei capigruppo in cui c’è stata anche l’audizione dell’amministratore unico della Multiservice. Riportiamo di seguito la nota a firma di Gianluca Sanguedolce, capogruppo del PD in consiglio comunale.

«Non posso che ritenermi insoddisfatto dalle risposte fornite alle mie domande dall’amministratore, che vede oggi il suo incarico rinnovato e a cui non posso che fare gli auguri per il prosieguo. Sulla vicenda delle consulenze esterne affidate nel triennio permangono ancora forti criticità a cui vorrei fosse posto subito rimedio: tra queste l’assenza sul sito web aziendale di documenti importanti riferibili agli incarichi affidati e gli eventuali affidamenti riferiti al 2025. Documenti che la legge impone siano pubblicati, anche ai fini dell’efficacia dell’affidamento.

Nel frattempo la Multiservice ha ricevuto da diverso tempo affidamenti dal Comune di Andria per l’importo di 2/300.000 €, riconducibili a lavori non eseguiti e di cui la Città ha invece forte bisogno. Sarebbe necessario definire un cronoprogramma delle attività cantierizzate per il prossimo semestre, così anche la Città potrà conoscere in maniera puntuale le azioni della municipalizzata e i lavori da eseguire. Di questi anni è rimasta l’assenza di un piano industriale che qualcuno avrebbe dovuto redigere e iniziare ad attuare e che avrebbe potuto contenere azioni che avrebbero fatto risparmiare al Comune diversi milioni di euro, sostenuto l’occupazione e rilanciato questa realtà cittadina.

Questa è a mio avviso il principale obiettivo su cui il dott. Griner, oggi riconfermato, dovrà concentrarsi, mettendo l’intero consiglio comunale nelle condizioni di monitorare le azioni e il raggiungimento degli obiettivi che sarà nostro compito monitorare con cadenza trimestrale. Se del passato ci era sfuggito qualcosa, per il futuro saremo più attenti che mai».