All’esito dell’Assemblea dei Soci e giusto il decreto di nomina da parte della sindaca Giovanna Bruno, Antonio Griner ha visto rinnovato il proprio incarico di Amministratore unico dell’AndriaMultiservice spa, anche per il prossimo triennio.

«Accolgo con ovvia soddisfazione la notizia della mia conferma alla guida della Municipalizzata – ha commentato Griner – e ringrazio con riconoscenza la sindaca e tutte le forze politiche di maggioranza per la fiducia unanimemente accordatami in occasione del conferimento di questo secondo mandato. Senza troppi giri di parole, che lasciano sempre il tempo che trovano, ritengo che si tratti di un giusto riconoscimento nei confronti della bontà del lavoro di risanamento, di consolidamento e di sviluppo fin qui svolto da Multiservice. Ragion per cui mi piace condividere questo riconoscimento con tutti i dipendenti ed i collaboratori che mi hanno affiancato in questo primo tratto del percorso. Siamo tutti pronti da subito – ha concluso Griner – a rimboccarci le maniche per migliorare ulteriormente le performances della Società».

«La conferma dell’amministratore – ha sottolineato la sindaca Bruno – è l’attestazione di un serio lavoro fatto per mettere in sicurezza e rilanciare la nostra Municipalizzata che abbiamo preso, lo ricordo a me per prima, in rischio default con 100 dipendenti in grave sofferenza lavorativa. Oggi i numeri dicono eloquentemente altro al pari dei risultati raggiunti».