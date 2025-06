All’esito della Conferenza dei Capigruppo, il Presidente del Consiglio Comunale, dott. Giovanni Vurchio, ha ritenuto di dover convocare il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ed in adunanza ordinaria, in un’unica convocazione per il giorno 16 Giugno 2025 alle ore 16:00. I lavori saranno resi pubblici con trasmissione integrale in diretta streaming.

All’Ordine del Giorno: 1) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: “Variazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 ex art. 175, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000.” (prot. n. 0058440 del 05.06.2025); 2) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: “L.R. 19 dicembre 2023, n. 36 “Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse”. Art. 4 – Delibera attuativa ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera e), della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio).” (prot. n. 0044578 del 24.04.2025).

A seguire Ordini del Giorno (n. 7): 1) “Aumento del canone per i dehors e conseguenze per cittadini e imprese.” (presentato dai Consiglieri Coratella Michele, Coratella Vincenzo, Grumo Gianluca – prot. n. 0032064 del 24.03.2025); 2) “Messa in sicurezza della S.P. 13 Andria – Bisceglie. Impegno dell’Amministrazione Comunale a sollecitare il Presidente della Provincia di Barletta Andria Trani ad assumere immediatamente le iniziative necessarie” (presentato dal Gruppo Consiliare Andria bene in Comune – prot. n. 0037893 del 08/04/2025); 3) “Intitolazione di una via cittadina alla memoria di Sergio Ramelli” (presentato dai Consiglieri Andrea Barchetta, Nicola Marmo, Luigi Del Giudice – prot. n. 0045153 del 29.04.2025); 4) “Proposta di intitolazione di una via o spazio pubblico alla memoria di Benedetto Petrone.” (presentato dai Consiglieri Di Lorenzo, Grumo, Coratella Vincenzo e Coratella Michele – prot. n. 0054179 del 22.05.2025); 5) “La Città di Andria condanna fermamente il genocidio che sta avvenendo a Gaza” (presentato dal Gruppo Consiliare PD – prot. n. 0057181 del 03.06.2025); 6) “Emergenza umanitaria nella Striscia di Gaza – sospensione dei rapporti commerciali e istituzionali con lo Stato di Israele – Revoca del gemellaggio enogastronomico” (presentato dai Consiglieri Coratella Michele, Coratella Vincenzo, Di Lorenzo Michele e Grumo Gianluca – prot. n. 0057673 del 04.06.2025); 7) “Riconoscimento dello Stato di Palestina” (presentato dai Consiglieri Raffaele Losappio, Francesco Bruno e Gianluca Sanguedolce – prot. n. 0059764 del 10.06.2025)