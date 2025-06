Nella serata di domenica scorsa, 8 giugno, gli agenti di Polizia della Questura BAT hanno fermato ad Andria, in corso Cavour, un 34enne andriese in stato di alterazione e che, secondo quanto appreso, minacciava persone in strada. Sono quattro gli agenti intervenuti. Gli attimi dell’arresto sono avvenuti mentre assistevano diversi cittadini con molti cellulari a riprendere la scena. L’intervento ha ricevuto il plauso del segretario provinciale del SAP BAT (Sindacato Autonomo di Polizia), Vito Giordano, il quale ha parlato di un intervento «encomiabile», in cui sono state applicate «appieno le regole di ingaggio che il momento richiedeva, tutelando la persona e soprattutto la figura del poliziotto, espressione dello Stato sul territorio».

«In conclusione – scrive Giordano – questa O.S. ritiene doveroso, che si dia seguito all’applicazione del DDL Sicurezza, nel quale si indirizzano gli operatori delle FF.OO. all’uso delle bodycam, strumenti che oggi iniziano a essere impiegati ma dovrebbero essere assegnati a ogni singolo operatore, così come, gradualmente, è accaduto con i taser, perché il loro utilizzo serve a garantire la piena efficienza degli operatori di polizia nei vari interventi».