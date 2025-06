Ad insospettire i poliziotti è stato un continuo movimento attorno ad un’abitazione distante neanche 100 metri dalla Questura BAT ad Andria: a quel punto gli agenti hanno deciso di effettuare una perquisizione all’interno dell’appartamento rinvenendo oltre 50 grammi di cocaina. E’ con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sistanze stupefacenti che sono finiti in manette due andriesi di 50 e 35 anni che sono stati colti in flagrante mentre stavano confezionando singole dosi di droga per la vendita al dettaglio.

La Procura della Repubblica di Trani ha chiesto e ottenuto la convalida degli arresti e l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di entrambi. L’operazione si inserisce nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, intensificata ancor di più nell’ultimo periodo su impulso del Questore della BAT. Fondamentale per il successo dell’operazione è stata l’intuizione degli agenti di Polizia della squadra mobile.