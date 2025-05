Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del capogruppo del PD in consiglio comunale, Gianluca Sanguedolce:

«È vero che la politica è l’arte dell’impossibile, è vero che è segno di intelligenza mostrare la capacità di cambiare idea, è vero anche che qualcuno ha la memoria corta.

Basterebbe, infatti, fare un semplice ricerca in rete per recuperare le dichiarazioni degli attuali componenti dell’Intergruppo con cui si metteva in discussione la nomina dell’attuale amministratore per presunte carenze di requisiti (“. La stessa nomina dell’amministratore delegato della Multiservizi resta avvolta da ombre e mistero, nonostante la risposta – insoddisfacente – del Sindaco all’interpellanza del centro destra.”, dichiaravano gli allora componenti del centrodestra). Salvo, poi, leggere oggi che gli stessi ne sostengono la riconferma.

Alcuni di loro avevano addirittura presentato un’interpellanza…

Come capogruppo, invece, ho presentato ieri una richiesta al Presidente del Consiglio con cui chiedo la convocazione di una conferenza di capogruppo monotematica avente ad oggetto l’audizione dell’amministratore della municipalizzata. Sarà quella la sede in cui chiedere conto delle cifre assurde spese per consulenze esterne affidate in maniera diretta in questi anni. Considerato anche lo stato di disagio in cui diversi lavoratori dell’azienda versano e viste le ristrettezze economiche dell’Ente comunale.

Dimenticavo. È vera anche un’altra cosa: che serve coerenza. Qualità che ai componenti dell’Intergruppo sembra mancare abbondantemente».