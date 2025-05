Ha perso il controllo per cause in corso di accertamento ed è finito con il suo furgone da lavoro contro i muretti a secco laterali. Ferito un 54enne andriese alla guida del mezzo che è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Bonomo” grazie al rapido intervento di una equipe sanitaria del 118 proveniente da Andria.

L’incidente questo pomeriggio attorno alle 16 in via Vecchia Spinazzola. Traffico rallentato sull’arteria stradale.