“Nessun depotenziamento dell’Ospedale Bonomo di Andria ma, anzi un potenziamento delle chirurgie dato che le altre strutture erano già complesse”, così Tiziana Dimatteo, commissario straordinario della Asl Bt risponde alle dichiarazioni della sindaca di Andria Giovanna Bruno all’indomani della approvazione del nuovo atto aziendale. “In particolare sono state istituite la UOS Epatobiliare (incardinata in S.Comp. P.O. Andria – Chirurgia Generale), la UOS Radiologia PPA Canosa (incardinata S.Comp. P.O. Andria – Radiologia), la UOS Endourologia (incardinata nella S.Comp. P.O. Andria – Urologia), la UOSVD Angiografia interventistica. E’ stata inoltre creata la Unità operativa Complessa di Anatomia patologica considerata strategica. A livello territoriale è stata anche creata la struttura complessa di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza, prima unità a valenza dipartimentale”.

Come riportato in delibera “nella riorganizzazione, si è tenuto conto della opportunità di ripristinare lo status quo ante di talune articolazioni aziendali che, da strutture complesse, quali erano in origine, venivano declassate, nel corso degli anni dalle precedenti direzioni strategiche (si vedano delibere n. 1445/2014, 2710/2016, 1455/2019) stante la cogenza dei pregressi parametri standard di cui alle DDG n. 1308/2012 e n. 3008 del 2012,” motivo per cui sono state riattivate le SC di Bisceglie precedentemente declassate”.

“L’iter per la realizzazione del nuovo Ospedale di Andria sta procedendo secondo le tempistiche indicate – continua Dimatteo – la presenza sul territorio di un presidio ospedaliero di 400 posti letto porterà sicuramente all’aggiornamento dei parametri per la definizione delle strutture complesse. Nella stessa delibera di approvazione dell’Atto aziendale è stato specificato che in virtù della ridefinizione della rete ospedaliera, ad opera del Regolamento Regionale n. 8 del 31/10/2024, si è proceduto ad una nuova distribuzione dei posti letto delle aziende ed enti del SSR, prevedendo per l’ASL BT allo stato attuale n. 846 posti letto, sulla scorta dei quali rideterminare il numero delle strutture complesse ospedaliere e il cui dato potrà, tuttavia, subire variazioni in aumento allorquando si procederà con la realizzazione del nuovo Presidio Ospedaliero di Andria.

“La lettura dell’intero documento avrebbe consentito una più attenta valutazione dei contenuti della riorganizzazione proposta che mira a potenziare l’intero territorio. Ribadisco dunque – aggiunge il commissario straordinario – che l’attuale Atto Aziendale non depotenzia affatto il Bonomo che anzi è stato arricchito di nuove strutture e che resta un punto di riferimento fondamentale per questo territorio. Un presidio che abbiamo potenziato e riqualificato nel corso degli ultimi anni sia dal punto di vista strutturale che tecnologico, come dimostra la crescita esponenziale dei dati relativi ai ricoveri e alle prestazioni diagnostiche e ambulatoriali rispetto al periodo pre-covid a beneficio di tutta la popolazione della provincia. Sul presidio attuale e su quello nuovo c’è la nostra massima attenzione”.