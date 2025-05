Un incidente questa sera ad Andria attorno alle 20.30 in via Santa Maria dei Miracoli ad angolo con via Laghi Alimini. A scontrarsi una moto ed un trattore per cause che saranno valutate dalle forze dell’ordine. L’impatto ha provocato il ferimento di padre e figlio a bordo della moto. Sul posto rapido l’intervento di una equipe sanitaria del 118 di Andria che ha trasferito i due in pronto soccorso al “Bonomo” in codice giallo.