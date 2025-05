Convintamente dalla parte del no. La Cgil Bat si unisce alla posizione espressa dalle forze democratiche e antifasciste contro la proposta di intitolare una via della città di Andria a Sergio Ramelli. «Nel rispetto della memoria di ogni vittima della violenza politica, riteniamo però inaccettabile che si continui a proporre l’intitolazione di spazi pubblici a figure la cui simbologia è oggi strumentalizzata in chiave nostalgica da settori della destra neofascista. La toponomastica non può e non deve diventare un terreno di scontro ideologico o, peggio, di legittimazione di visioni che nulla hanno a che fare con i valori costituzionali e democratici su cui si fonda la nostra Repubblica. Già in passato, abbiamo contrastato con fermezza la decisione del Comune di Barletta di intitolare una strada a un esponente del fascismo. Con la stessa coerenza ribadiamo il nostro no ad Andria, riaffermando l’importanza di una memoria pubblica che sia ancorata ai principi dell’antifascismo, della giustizia sociale e della coesione», spiega Rosa Sgaramella, segretaria della Cgil Bat.

«In una fase storica segnata da crescenti tensioni sociali, dalla rimozione dei crimini del fascismo e da pericolose derive revisioniste, è fondamentale che le istituzioni operino scelte simboliche chiare e responsabili. Esistono numerose figure, troppo spesso ignorate, che meriterebbero il giusto riconoscimento per il loro contributo alla costruzione della democrazia, dei diritti, del lavoro e della pace. Per questo, invitiamo tutte le cittadine e i cittadini, le forze democratiche e i rappresentanti istituzionali ad opporsi a questa proposta, con fermezza ma senza odio. La memoria è un terreno comune da preservare, non uno spazio da piegare alle logiche della propaganda. La Cgil Bat – concludono dalla segreteria provinciale – ribadisce il proprio impegno antifascista e il rifiuto netto di qualsiasi forma di violenza, intolleranza o riscrittura della storia».