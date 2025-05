Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Giovanni Vurchio, presidente del Consiglio Comunale di Andria, in risposta a quanto dichiarato dal Forza Italia e Movimento Pugliese (qui il link dell’articolo):

«In merito alle recenti dichiarazioni rese da alcuni gruppi consiliari, ritengo doveroso intervenire per chiarire e, al contempo, richiamare tutti a un più alto senso delle Istituzioni. Respingo con fermezza ogni accusa riguardante una presunta gestione parziale o irregolare dei lavori del Consiglio Comunale. L’attività della Presidenza si è sempre ispirata ai principi di imparzialità, rispetto delle norme regolamentari e tutela delle prerogative di tutti i consiglieri comunali, a prescindere dalla loro collocazione politica.

Ogni decisione assunta, anche in sede di Conferenza dei Capigruppo, è stata orientata esclusivamente a garantire il corretto e ordinato svolgimento delle attività consiliari, nella massima trasparenza.

Quanto alla partecipazione del Sindaco e del Segretario Generale alle riunioni dei capigruppo, pur essendo certamente auspicabile in determinati contesti, essa non è obbligatoria né condiziona in alcun modo la legittimità delle convocazioni o delle determinazioni assunte.

Anche in relazione alla trattazione delle mozioni urgenti, si ribadisce che la Presidenza agisce sulla base di criteri oggettivi, rifiutando ogni lettura parziale o strumentale delle norme.

Credo fermamente che il confronto politico debba mantenersi entro i limiti del rispetto istituzionale e della responsabilità condivisa.

In un momento storico complesso e delicato per la nostra comunità, ritengo sia dovere di tutti, maggioranza e opposizione, concorrere con lealtà e spirito costruttivo al buon andamento dell’attività amministrativa e alla tutela dell’interesse collettivo.

Rinnovo pertanto un invito sincero alla collaborazione tra tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio, affinché il confronto, pur nella legittima dialettica, possa sempre tradursi in un contributo positivo per la crescita della nostra città, verso cui tutti siamo chiamati a rispondere con senso di responsabilità e visione».