All’esito della conferenza dei Capigruppo, il Presidente del Consiglio Comunale, dott. Giovanni Vurchio, ha convocato la prossima seduta di Consiglio Comunale, presso la Sala delle Adunanze Consiliari del Palazzo di Città, in un’unica convocazione che si terrà giovedì, 22 Maggio 2025 alle ore 16:00. I lavori saranno resi pubblici con trasmissione integrale in diretta streaming.

Questo l’ordine del giorno:

1) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: “Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 – Ratifica della Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 in data 01/04/2025 (Settore Pianificazione Urbanistica e Settore Ambiente e Mobilità).”

2) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: “Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 – Ratifica della Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 in data 15/04/2025 (Settore Socio Sanitario).”

3) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: “Alienazione a titolo oneroso di una cabina elettrica di trasformazione MT/BT e della relativa area di sedime/porzione di suolo interessata a servizio della nuova sede del Mercato Ortofrutticolo. Modifica al “Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari 2025/2027”.”

4) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: “PNRR – MIS.5 – COMP. 2 – INV. 2.3 – Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare. Proposte A.R.I.A.–A.C.Q.U.A.–T.E.R.R.A. Realizzazione degli alloggi di edilizia sociale (Social Housing) di cui alla L.R. N.12 del 21 maggio 2008, da realizzarsi nell’ambito delle tre aree di intervento del “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare” di Andria – Aree A1.b – A2 – A4 – B4.b – C1.b –B2- C2. APPROVAZIONE AI FINI URBANISTICI DEI PROGETTI DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA IN VARIANTE AL PRG. APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE URBANISTICA E CONTESTUALE PERFEZIONAMENTO DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO (ART.12 CO.3 DELLA L.R. N.3/2005 E S.M.I.).”

5) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: “L.R. 19 dicembre 2023, n. 36 “Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse”. Art. 4 – Delibera attuativa ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera e), della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio).”

6) Ordini del Giorno (n. 5)

– 1) “Aumento del canone per i dehors e conseguenze per cittadini e imprese.” (presentato dai Consiglieri Coratella Michele, Coratella Vincenzo, Grumo Gianluca

2) O.d.G urgente: “Messa in sicurezza della S.P. 13 Andria – Bisceglie. Impegno dell’Amministrazione Comunale a sollecitare il Presidente della Provincia di Barletta Andria Trani ad assumere immediatamente le iniziative necessarie.” (presentato dal Gruppo Consiliare Andria bene in Comune)

3) “Intitolazione di una via cittadina alla memoria di Sergio Ramelli” (presentato dai Consiglieri Andrea Barchetta, Nicola Marmo, Luigi Del Giudice)

4) Mozione urgente a firma di n. 8 Consiglieri Comunali di Minoranza

5) “Proposta di intitolazione di una via o spazio pubblico alla memoria di Benedetto Petrone.” (presentato dal Consigliere Michele Di Lorenzo).