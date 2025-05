Una buona notizia per i residenti del quartiere di Santa Maria Vetere: la fontana pubblica di via Arimondi è stata riparata. Ieri mattina c’è stato l’intervento da parte degli operatori della Multiservice di Andria, i quali hanno riparato il guasto che ha costretto la fontana a restare chiusa per circa due mesi. La questione era stata sollevata dai cittadini della zona e dagli esercenti. Inizialmente dal comune federiciano – uffici preposti – avevano fatto sapere che c’era da attendere per un intervento risolutivo. Anche gli anziani che giornalmente frequentano la piazza, lamentavano il non funzionamento della fontana. Finalmente il problema è stato risolto, da ieri pomeriggio la fonte d’acqua è tornata a pieno nella disponibilità di tutti.