Nuovo incidente sulla tangenziale di Andria in particolare al curvone che immette sulla SP2: un tir con targa estera ha finito la sua corsa sulla ciglio della strada dal lato opposto di marcia restando in bilico sulla rampa. Una situazione delicata per cui c’è stato l’intervento della Polizia Locale di Andria. Lunghe le procedure per rimettere in careggiata il mezzo. L’incidente è accaduto attorno alle 18 proprio in concomitanza con l’inizio della pioggia sulla città federiciana. Non si registrano feriti ma, inevitabilmente, disagi al traffico veicolare.