È stata identificata e denunciata a piede libero dalla Polizia Locale di Andria la donna che, mercoledì scorso, ha investito una giovane neo mamma in via Barletta, dandosi alla fuga senza prestare soccorso. La vittima, soccorsa dai familiari, è stata trasportata all’ospedale Bonomo e dimessa in serata con lievi ferite.

Grazie alle immagini delle telecamere della zona, gli agenti hanno individuato l’automobilista, risultata essere la stessa protagonista di un analogo episodio avvenuto nel gennaio 2024, a poche centinaia di metri di distanza. In quell’occasione le era stata sospesa la patente per un anno, restituita solo pochi mesi fa.

Ora la patente è stata ritirata nuovamente e trasmessa al Prefetto della BAT, che valuterà una nuova sospensione o la revoca definitiva.