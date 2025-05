Progettare il futuro partendo da una Costituzione della Terra, cento articoli come alternativa per affrontare le sfide del nostro secolo e da cui dipende il futuro delle comunità: è la proposta di Luigi Ferrajoli, giurista e professore di filosofia del diritto all’Università Roma Tre. Un progetto di cui si è parlato nella serata di ieri nella Biblioteca Diocesana in un incontro promosso dal Comitato Costituente terra di Andria e Molfetta e l’Azione Cattolica della Diocesi.

Una lettura dei cento articoli proposti da Ferrajoli con uno sguardo al nostro territorio e ai più giovani per cercare di sollecitare e smuovere il dibattito politico sulle reali emergenze del nostro tempo.

Una alternativa possibile che vede protagonisti anche le nuove generazioni con impegni concreti all’interno delle scuole e delle città.

Il servizio