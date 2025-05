Riceviamo e pubblichiamo il messaggio del sindaco di Andria, Giovanna Bruno, in occasione del 1 maggio, festa dei lavoratori:

«Il Primo Maggio resta un’importante occasione per riflettere su diritti

e conquiste, ma anche per denunciare le sfide perse e quelle tutte

ancora da giocare.

Dal tasso di disoccupazione ancora tanto elevato alle frammentarie

politiche nazionali sul lavoro; dalla negazione del salario minimo alla

disparità di genere nell’accesso al mondo del lavoro e nella

retribuzione; dalle troppe morti sui luoghi di lavoro ai latitanti

protocolli di sicurezza; dal lavoro sommerso alla mancata salvaguardia

di arti e mestieri che genererebbero economia. Il quadro che ne emerge,

parziale, è solo un frammento di cosa oggi significhi questa

celebrazione. O, forse, di cosa “non significhi più”.

Ma resta l’imperativo costituzionale in base al quale “l’Italia è una

Repubblica democratica, fondata sul lavoro” (art. 1).

Lavoro da garantire, da tutelare, da rendere sicuro e produttivo. Perchè

così cresce un Paese. Così si alimenta la speranza nei giovani e si

consolida la serenità nei meno giovani.

Come comunità cittadina non ci vogliamo tirar fuori da riflessioni e

scelte ed ecco che alle analisi proviamo a far seguire le azioni: in

questa direzione vanno i tanti progetti presentati e finanziati, che

stanno creando occasioni di impiego e stanno generando ecomomia

cittadina; così come la scelta di investire sulla formazione per i

nostri ragazzi, puntando alla costituzione dell’ITS Puglia Academy,

attraverso cui i giovani possono essere immediatamente reclutati e

inseriti nel mondo del lavoro. Anche tutte le opportunità di sviluppo

imprenditoriale e commerciale in Città, puntano a nuove opportunità

assunzionali. Poi tutta la valorizzazione della parità di genere, la

salvaguardia dei posti di lavoro nella municipalizzata e in ordine alla

gestione dei parcometri; i concorsi e le assunzioni nella pubblica

amministrazione che erano fermi a un ventennio addietro.

Sullo sfondo c’è tutto l’impegno sulle nuove aree produttive, già reso concreto

attraverso il regolamento PIP e la sua attuazione. Le modifiche agli

strumenti urbanistici, in grado di generare una semplificazione

operativa che significa riqualificazioni, rifunzionalizzazioni e nuove

realizzazioni che passano da professionalità di vario tipo, quindi altro

lavoro. Poi la promozione turistica che intercetta l’interesse di tanti

giovani e giovanissimi.

Insomma, questo Primo Maggio ha il sapore di un bilancio delle azioni

concrete attuate ma anche quello delle aspettative future, con uno

sguardo attento e coinvolto al referendum dell’8 e 9 giugno, con ben 3

quesiti incentrati sui temi del lavoro.

Nel ringraziare tutti coloro che generano lavoro e tutti coloro che il

lavoro lo nobilitano con dedizione e dignità, assicurando sempre

ulteriore impegno per difenderlo e promuoverlo, auguro a tutti un buon

primo maggio».