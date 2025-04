Cesareo Troia, Vicesindaco del Comune di Andria, è il nuovo Vicepresidente Vicario delle Città dell’Olio, l’associazione nazionale che riunisce oltre 520 Enti e città a vocazione olivicola di tutta Italia. Ad eleggerlo all’unanimità su proposta del Presidente Michele Sonnessa è stato il Consiglio nazionale riunitosi lo scorso lunedì 28 aprile. Con questo riconoscimento la Puglia ottiene una rappresentanza forte che premia il lavoro prezioso realizzato dal coordinamento regionale sul territorio per dare slancio al settore olivicolo e promuovere l’oleoturismo attraverso la partecipazione a grandi eventi come la Camminata tra gli olivi e la Merenda nell’Oliveta.

“Congratulazioni a nome di tutta l’associazione a Cesareo Troia a cui accordiamo tutta la nostra fiducia convinti che darà un contributo fondamentale alla crescita della nostra associazione in questo nuovo ruolo di responsabilità – ha dichiarato il Presidente delle Città dell’Olio Michele Sonnessa – la Puglia è una regione strategica per noi e proprio a partire dalle sinergie che si stanno creando su questo territorio e con la Regione, continueremo a lavorare per raccontare non solo gli oli EVO di qualità del nostro territorio ma anche le Comunità dell’Olio e cioè il paesaggio, le tradizioni e i mestieri legati a questo straordinario prodotto. L’olio non ha solo un valore economico ma culturale e sociale, per questo davanti a noi abbiamo sfide importanti: la lotta all’abbandono olivicolo e il recupero del paesaggio, l’educazione al consumo consapevole delle nuove generazioni attraverso programmi educativi per le scuole come “Olio in Cattedra”, progetti ambiziosi come la Carta degli Oli e il Club di prodotto e grandi eventi di promozione dell’oleoturismo come la Camminata tra gli Olivi e la Merenda nell’Oliveta. Costruendo sinergie forti, scambiando buone pratiche le nostre Città dell’Olio posso crescere insieme e diventare interlocutori credibili nell’attuazione di politiche a sostegno dell’olivicoltura”.

“Sono orgoglioso di questa nomina di cui sento la responsabilità e sono grato a tutta l’associazione nazionale e in particolar modo al Presidente Michele Sonnessa per la fiducia che intendo ricambiare con il lavoro che andremo a svolgere nell’esclusivo interesse dell’associazione. È un onore e, al tempo stesso, una grande sfida quella di rappresentare gli amministratori pugliesi con l’obiettivo di diffondere la cultura dell’olio e sostenere l’olivicoltura locale. Intorno ai nostri uliveti si possono costruire strategie di crescita da sviluppare su più fronti: produzione e ristorazione, turismo dell’olio e valorizzazione del paesaggio olivicolo. Le Città dell’Olio sono ambasciatrici di un nuovo modo di interpretare l’olio come alimento nutraceutico e non come semplice commodity, protagonista indiscusso della Dieta Mediterranea, alleato prezioso per la nostra salute e risorsa fondamentale per l’ambiente” ha dichiarato il neoeletto Vicepresidente Vicario Cesareo Troia.