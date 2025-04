La consigliera del M5S Grazia Di Bari è intervenuta oggi nel corso dell’audizione in I Commissione sui lavori per il nuovo ospedale di Andria:

«La notizia importante arrivata oggi in Commissione – dichiara Di Bari – è che non ci sono variazioni per quello che riguarda il cronoprogramma già illustrato nella seduta di commissione dello scorso marzo sulla realizzazione del nuovo ospedale di Andria. A settembre 2025 potrebbe dunque essere bandita la gara per l’aggiudicazione dei lavori e a marzo 2026 la stipula del contratto per l’affidamento degli stessi, che si stima avranno una durata di 36 mesi. Il rispetto del cronoprogramma è fondamentale anche per il Comune di Andria, per quello che riguarda la viabilità e i sottoservizi, finanziati con 6 milioni di euro di fondi FSC. Tra poco meno di quattro anni potremo quindi avere il nuovo nosocomio, atteso da tempo immemore. Oggi ho posto precise domande per quello che riguarda il polo universitario, che avrebbe dovuto vedere la luce insieme all’ospedale. Domande a cui mi è stato risposto che per il momento purtroppo per il polo universitario non ci sono le risorse, ma ci sono gli spazi in cui potrebbe sorgere. Ho chiesto anche informazioni sulle autorizzazioni per l’elisuperficie e mi è stato detto che abbiamo autorizzazione dell’Enac. Continueremo a seguire da vicino il rispetto del cronoprogramma. Il prossimo passaggio sarà entro fine maggio la consegna del primo rapporto sulle verifiche in merito ai 1200 elaborati del progetto definitivo, cui seguirà nei primi giorni di giugno il contraddittorio con i progettisti per arrivare alla validazione del progetto entro fine giugno. Il prossimo 16 giugno ci sarà una nuova audizione in cui verranno dati ulteriori aggiornamenti. Se tutto va bene la struttura sarà pronta per il 2029, nel frattempo dobbiamo lavorare per potenziare il Bonomo e per una sanità territoriale sempre più efficiente».