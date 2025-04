«Per la realizzazione del nuovo ospedale di Andria si procede nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma fissato dalla I commissione il 17 marzo scorso. Questo è quello che emerso dall’aggiornamento odierno della stessa commissione da me richiesto». Così il consigliere regionale Filippo Caracciolo, a margine dell’audizione.

«Secondo quanto riportato dal Rup della Asl Bt, ing. Ieva e da Cab/Asset – afferma Caracciolo – sono in corso le attività di ispezione sui 1200 elaborati del progetto definitivo. Il primo rapporto a cura del Cab/Asset si dovrebbe concludere entro la fine del mese di maggio. Poi, ai primi di giugno , sarà avviata la fase di contradditorio con i progettisti per arrivare entro la fine del mese alla validazione del progetto definitivo. Contestualmente, come dichiarato dall’ing. Binini (referente RTP aggiudicataria della progettazione), si sta procedendo all’elaborazione del progetto esecutivo. Una volta realizzato e validato il progetto esecutivo si potrà procedere ad approntare il bando di gara che, se si rispettasse il cronoprogramma, dovrebbe essere pubblicato entro fine settembre 2025. Fondamentale per il rispetto delle tempistiche risulta essere la collaborazione ed il lavoro sinergico tra progettisti, tecnici Cab/Asset e Rup Asl Bt. La durata dei lavori sarà di 36 mesi.

Oltre alla validazione del progetto si sta proseguendo anche sul fronte della viabilità. Nell’ambito della conferenza di servizi da parte di Asl – aggiunge il consigliere regionale – sono stati acquisiti i pareri positivi di Sisp e Spesal ed il progetto è già nelle mani dei vigili del fuoco della Bat che dovranno poi fornire il parere. Ben avviate anche le procedure per l’ottenimento di Via e Vas ed i contatti con Enel, Italgas e Acquedotto per i preventivi finalizzati alla realizzazione delle reti e ai vari allacci delle forniture per il nuovo ospedale. Le opere di viabilità saranno realizzate con i 6 milioni di euro di fondi Fsc messi a disposizione della Regione Puglia. Al consiglio comunale di Andria, una volta conclusa la conferenza di servizi, toccherà approvare la variante urbanistica necessaria in seguito alla quale partirà anche la fase degli espropri.

Il nuovo ospedale di Andria – afferma Caracciolo – sarà di secondo livello, avrà 400 posti e sorgerà su una superficie calpestabile di 52mila metri quadri che arrivano a 60 mila con le centrali tecnologiche. Abbiamo, inoltre, 174 mila metri quadrati di area verde a contorno dell’ospedale. Il nuovo ospedale sarà dotato di tutte le discipline previste per una struttura di secondo livello con 12 sale operatorie. Il costo lavori stimato è di 186milioni a cui se ne aggiungono 174 di arredi e attrezzature per un totale di 360 milioni di euro. Tutte queste risorse sono disponibili, lo scorso 15 aprile è arrivato l’ok del ministero.

Per continuare a verificare che tutti gli enti rispettino gli impegni assunti nel cronoprogramma ho chiesto l’aggiornamento della commissione per la fine del mese di giugno».