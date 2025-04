Si intitola “Waste Flow: illeciti nella gestione dei rifiuti e gli strumenti di accertamento e controllo”, l’appuntamento che sarà ospitato nella sede della Provincia di Barletta-Andria-Trani il prossimo 29 aprile a partire dalle ore 15:00.

L’incontro dall’alto valore istituzionale e formativo è occasione per celebrare le Guardie ecologiche volontarie (GEV) che hanno un ruolo di primo piano alte della vigilanza ambientale.

Le nuove leve hanno seguito un percorso di addestramento e di alta formazione possibile grazie alle nozioni e informazioni impartite da personale qualificato dell’Ente col sostegno della Provincia di Barletta – Andria – Trani, del presidente Bernardo Lodispoto e del suo staff.

Nel corso dell’appuntamento sono previste non solo la cerimonia di consegna degli attestati a chi, dopo un periodo di formazione entra a far parte delle GEV ma anche una lectio magistralis del Procuratore della Repubblica, Renato Nitti che offrirà un approfondimento di rilevanza giuridica e operativa sul tema della tutela ambientale della legalità con particolare riferimento al quadro normativo vigente, agli strumenti di contrasto ai reati ambientali a ruolo strategico della Gev nella prevenzione e nella collaborazione con le istituzioni. La gestione dei rifiuti è un settore critico per la tutela ambientale e la salute pubblica.

Sono previsti gli interventi al prefetto di Barletta-Andria-Trani, Silvana d’Agostino, dell’assessore all’Ambiente della Regione Puglia, Serena Triggiani, dell’assessore regionale della Puglia ai Trasporti, Deborah Ciliento, del presidente della Provincia di Barletta – Andria – Trani, Bernardo Lodispoto e di Gianni de Trizio, responsabile Gev.

L’appuntamento è per il prossimo 29 aprile nella sala consiliare la provincia (Piazza San Pio X-Andria)