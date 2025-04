Il Presidente del Consiglio Giovanni Vurchio, all’esito della nuova conferenza dei capigruppo, ha proceduto a convocare il Consiglio Comunale per giovedì 8 maggio alle ore 16:00, presso la Sala delle Adunanze Consiliari del Palazzo di Città.

All’ordine del giorno sono previste: interrogazioni e interpellanze su “Posizione del Comune nella consultazione pubblica per l’individuazione delle aree idonee a impianti eolici e fotovoltaici” e “Richiesta di chiarimenti riguardo al contributo pubblico erogato per l’evento “25 aprile 2025 – 80 anni di liberazione”; seguiranno proposta di deliberazione inerente il servizio di gestione dei rifiuti e l’approvazione del piano economico-finanziario TARI per il 2025, riconoscimenti di legittimità di debiti fuori bilancio.

«I lavori saranno trasmessi in diretta streaming per garantire massima trasparenza e partecipazione – garantisce il Presidente Vurchio – Invito i cittadini a seguire i lavori del Consiglio, momento centrale della vita democratica della nostra comunità».

In allegato convocazione con i punti all’ordine del giorno: Conv Consiglio Comunale 8 mag 2025