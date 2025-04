«Si celebra oggi la Giornata Mondiale della Terra che non può che essere vissuta nel segno e nella testimonianza di Papa Francesco che proprio della Cura del Creato e delle Creature ha fatto uno dei capisaldi del suo percorso pastorale e del cammino con Tutti».

Così l’Assessora alla Bellezza Daniela Di Bari nel ricordare l’Earth Day. «Il Comune di Andria – aggiunge – rinnova il suo impegno per uno sviluppo sostenibile e inclusivo, all’interno della rete dei Comuni Sostenibili e nelle scelte di attenzione e di cura della creazione, dell’altro e dell’ambiente, nella città, anche nel ruolo centrale del Food Policy Hub come spazio di dialogo, progettazione partecipata e azione concreta sul tema delle politiche alimentari.

Nel cuore di una città che guarda con attenzione al benessere delle persone e alla salute del pianeta, il Food Policy Hub si conferma uno strumento strategico per accompagnare la transizione verso un sistema alimentare più giusto, etico e responsabile. Il cibo non è solo nutrimento: è cultura, ambiente, relazioni, economia. Con il Food Policy Hub abbiamo scelto di mettere in rete esperienze, sensibilità e visioni per costruire, insieme alla comunità, una politica alimentare che sia davvero sostenibile e bella, nel senso più profondo del termine».

Il Food Policy Hub di Andria si fonda su un approccio trasversale che coinvolge amministratori, associazioni, scuole, produttori locali e cittadini, con l’obiettivo di sviluppare strategie per contrastare lo spreco alimentare, valorizzare le filiere corte, promuovere l’educazione alimentare e favorire l’accesso equo al cibo.

«Le scelte che facciamo quotidianamente sono atti politici – continua Di Bari – Il Food Policy Hub ci aiuta a far emergere questa consapevolezza anche a tavola e per il territorio, e a trasformarla in pratiche virtuose, in grado di generare bellezza e benessere collettivo».

Il Food Policy Hub, assieme a “Spazio Terre”, si fa promotore di incontri, laboratori e attività di sensibilizzazione, in collaborazione con scuole, associazioni del territorio e operatori del settore agroalimentare. Occasioni per riflettere su come la cura della Terra passi anche dalla cura del cibo e dalla relazione tra ambiente e comunità.

«L’attenzione all’ambiente non può prescindere da quella verso il cibo – conclude l’assessora – Ogni gesto quotidiano può diventare un seme di cambiamento. La città è il luogo dove questi semi vengono custoditi, coltivati e condivisi».