Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma dell’Intergruppo consiliare “Cultura, Salute e Ambiente”:

«Si impone una riflessione seria e condivisa, poiché ci troviamo di fronte a una vicenda eminentemente politica che riguarda tutti e che non può essere ignorata. La triste vicenda della moglie del consigliere regionale Caracciolo, accompagnata dalla ridda di comunicati e prese di posizione che ne sono seguiti, rappresenta un esempio lampante di come la politica possa degenerare in un’arena di scontri personali e lotte di potere, dimenticando completamente gli interessi dei cittadini. In particolare, questi interventi sembrano avere un unico obiettivo: colpire l’avversario politico interno al proprio partito, anziché affrontare i problemi reali della comunità o proporre soluzioni concrete.

Per quanto ci riguarda, non possiamo ignorare gli attacchi ricevuti da questo Intergruppo, colpevole, a quanto pare, di non essere “allineato” alle dinamiche elettorali che guidano le scelte in vista delle prossime competizioni regionali e amministrative.

Non dimentichiamo, inoltre, gli attacchi personali rivolti a un nostro componente per le posizioni assunte dall’Intergruppo su alcune vicende, in particolare quella relativa alla scelta del soggetto gestore del Centro per l’autismo nella BAT. Una decisione annunciata in pompa magna dal consigliere Caracciolo con tempistiche sorprendenti, che ha generato numerose prese di posizione e inchieste giornalistiche, culminando nell’unico risultato della mancata attivazione del centro nella nostra Provincia, già operativo altrove.

Il Partito Democratico locale dovrebbe fermarsi a riflettere seriamente sulla propria immagine e sul ruolo che intende svolgere nelle prossime consultazioni elettorali. Allo stesso modo, il Sindaco dovrebbe chiarire se intende dar seguito alla sua ambizione di candidarsi alle imminenti elezioni regionali, dove da tempo si vocifera di un suo “abbinamento elettorale” proprio con il consigliere Caracciolo.

Da parte nostra continueremo a domandare chiarezza per diradare le tante ombre addensate che oscurano troppi provvedimenti, a cominciare dalle infinite attività clientelari legate agli appalti di servizi e lavori a chiamata. Continuare a sprecare energie in faide interne e personalismi non fa altro che allontanare i cittadini e tradire i principi fondamentali della politica: servire il bene comune».