La battaglia delle arance è il simbolo del Carnevale di Ivrea, che tiene sempre vivo il ricordo delle lotte che i cittadini hanno portato avanti nei secoli per non soccombere ai soprusi dei tiranni. Quello che invece abbia rappresentato la battaglia delle arance in via Bisceglie ad Andria questa notte non è dato saperlo. Di certo ci sono le numerose segnalazioni arrivate questa notte alle forze dell’ordine intervenute poi con agenti della Questura BAT. Una vera e propria battaglia, di cui questa mattina i segni erano evidenti, scatenata da una trentina di persone incappucciate scontratesi con il lancio di arance.

A far scappare via tutti, come detto, l’arrivo della Polizia e lo scoppio di almeno un potente petardo. La battaglia nel cuore della notte ha naturalmente allertato oltre che infastidito non poco i residenti della popolosa strada andriese in cui, in realtà, le segnalazioni di atti vandalici e di schiamazzi sino a tarda notte sono piuttosto frequenti. Al lavoro comunque ora ci sono le forze dell’ordine per provare a ricostruire minuziosamente quanto accaduto.