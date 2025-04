“Il segreto, cara Alice, è circondarsi di persone che ti facciano sorridere il cuore”: è quanto resta della rappresentazione teatrale messa in scena dai bambini della scuola d’infanzia dell’IC “Rosmini-Dante Alighieri” di Andria.

Un progetto nato in seguito all’adesione della scuola al Decreto Ministeriale 65/2023 e che ha permesso agli alunni di prender parte ad attività mirate allo sviluppo delle competenze linguistiche e relazionali.

Attraverso giochi, canzoni e attività creative i bambini hanno sperimentato la possibilità di avvicinarsi alla lingua inglese in modo semplice e divertente mettendo in scena “Alice in Wonderland. «E’ stato un momento di grande emozione e condivisione durante il quale i bambini hanno potuto mostrare con orgoglio i progressi compiuti» – hanno sottolineato le insegnanti.

La rappresentazione è stata presentata nella giornata di martedì alla Comunità scolastica e ai genitori dei bambini ed è stata realizzata grazie alla collaborazione con la AM Royal School di Andria.