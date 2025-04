L’Atletica Andria vince l’ultima gara di campionato di Divisione Regionale 3 e conquista i play off. La partita, disputata in casa nella giornata di domenica contro il Lucera ha permesso alla squadra andriese di raggiungere il terzo posto in classifica.

«Un traguardo frutto di tanta passione, lavoro di squadra e sacrificio. Abbiamo partecipato al campionato con l’idea di portare il basket in città, di creare qualcosa di importante, nuovo e serio anche in categoria senior (oltre al minibasket, alle giovanili ed al baskin), pian piano ce ne siamo innamorati sempre più ed alla fine eccoci qua. Ora più che mai… avanti tutta, il meglio deve ancora venire» – ha sottolineato Elisa Matera.