Un dolore immenso che ha colpito la comunità biscegliese e tutta la sesta provincia pugliese ieri sera. Torna a scorrere sangue sulle strade della BAT ed in particolare sulla strada provinciale che collega Andria e Bisceglie. Due donne, una delle quali incinta, sono decedute in un incidente avvenuto nella serata di ieri in territorio di Trani. Le vittime, madre e figlia, sono la 63enne Rosa Mastrototaro e Margherita Di Liddo, di 32. Quest’ultima era in attesa di una bimba al settimo mese di gravidanza. In ospedale, al Pronto Soccorso del “Bonomo” di Andria, la donna è giunta senza vita ma i medici hanno tentato in tutti i modi di salvare almeno il feto ma non c’è stato nulla da fare. Per la 63enne, invece, il tentativo di rianimazione al Pronto Soccorso dell’ospedale “Dimiccoli” dove però è deceduta poco dopo. In auto con loro c’era il marito della donna e padre della giovane, che ora è ricoverato sempre a Barletta con una frattura al femore. I tre viaggiavano su di una Lancia Y da Andria verso Bisceglie. Lo scontro con una Mazda 5, terminata ribaltata fuori strada. La vettura proveniva dal senso opposto e l’impatto all’altezza della curva che conduce allo svincolo per la strada provinciale “Trani-Corato”. Rimasto ferito anche un uomo di 65 anni di Andria, alla guida dell’altra vettura, in osservazione al “Bonomo” con costole rotte ed escoriazioni al volto.

Ancora tutta da valutare la dinamica dell’incidente su cui però dovrà far luce la Procura di Trani che ha aperto un fascicolo d’inchiesta per omicidio stradale. Probabile che nelle prossime ore venga anche conferito l’incarico per le autopsie sul corpo delle vittime dell’ennesima tragedia della strada in Puglia. Sul luogo dell’incidente quattro equipe sanitarie del 118 da Andria e Trani oltre a vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Tutta la famiglia biscegliese coinvolta nell’incidente era particolarmente nota in città e non si sono fatte attendere le parole di cordoglio anche del primo cittadino Angelantonio Angarano. Di giornata “buia e triste” ha parlato il sindaco di Bisceglie che ha ricordato come tutta la comunità si stringe idealmente e praticamente attorno alla famiglia delle vittime.