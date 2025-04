Il Presidente del Consiglio Comunale, Dr. Giovanni Vurchio, ha convocato il Consiglio Comunale di Andria in seduta pubblica ordinaria per il giorno mercoledì 9 aprile 2025 alle ore 16:00, presso la Sala delle Adunanze Consiliari del Palazzo di Città. I lavori saranno trasmessi integralmente in diretta streaming, garantendo la massima trasparenza e partecipazione della cittadinanza.

«All’ordine del giorno – spiega il Presidente Vurchio – vi sono importanti punti relativi al riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, derivanti da sentenze e provvedimenti giudiziari. Si tratta di un passaggio amministrativo necessario per la regolarizzazione di somme già liquidate dal Tesoriere Comunale a favore di vari creditori, in ottemperanza a ordinanze e disposizioni di legge. L’attenzione dell’Amministrazione Comunale è rivolta alla gestione responsabile delle risorse pubbliche e alla garanzia di correttezza amministrativa nei confronti di tutte le parti coinvolte. Si invita la cittadinanza – conclude il presidente Vurchio – a seguire la seduta per rimanere informata sulle decisioni dell’organo consiliare».

IL DETTAGLIO: Conv Consiglio Comunale 9 apr 2025