«A quattro mesi dall’approvazione in Giunta dello schema di statuto per la costituzione della Fondazione “Castel dei Mondi di Andria”, siamo ancora al punto di partenza. Ho richiesto oggi l’audizione in Commissione Cultura per mettere allo stesso tavolo Dipartimento Regionale e Comune di Andria e avere un cronoprogramma preciso per i prossimi passaggi». Lo dichiara la consigliera regionale del M5S Grazia Di Bari.

«La Regione ha fatto la sua parte come socio fondatore e individuato anche il notaio per la firma dell’atto costitutivo. Per arrivare a conclusione è necessario che il consiglio comunale di Andria approvi una delibera, da trasmettere poi alla Regione. Auspico che questo avvenga il prima possibile. Solo così sarà possibile costituire la Fondazione, che prevede come soci fondatori Regione e Comune e che ha già una propria dotazione finanziaria di 150.000 euro regionali grazie all’emendamento che ho presentato nel Bilancio di Previsione del 2023.

Ritengo che oggi in Commissione – continua Di Bari – siano stati chiariti i dubbi dell’amministrazione comunale, a cui la Regione aveva chiesto aggiornamenti con una nota dello scorso 4 marzo, e che si possa procedere in maniera spedita. L’obiettivo comune è arrivare prima possibile alla costituzione della Fondazione, che abbraccerà l’offerta culturale e turistica della città. La notizia che anche un privato abbia chiesto di poter rientrare tra i soci, ovviamente dopo le opportune verifiche da parte della Regione, testimonia quanto la città creda in questo progetto. È necessaria delibera di Consiglio comunale per mettere nero su bianco quello che il Comune vuole fare e gli spazi che intende mettere a disposizione della Fondazione. Continuerò a monitorare la situazione fino a quando non saranno definiti tutti i passaggi. Parliamo di uno strumento che farà da volano all’economia ed è importante che sia avviato al più presto, per non sprecare questa opportunità».