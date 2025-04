Hanno provato a tergiversare nella speranza che arrivasse almeno un consigliere di maggioranza per la riunione del pomeriggio di ieri ma nulla: l’amministrazione Bruno non ha i numeri, il consiglio si chiude e dovrà provare ad approvare i debiti fuori bilancio nel corso del prossimo consiglio. Da convocarsi a stretto giro peraltro, visto che alcune transazioni potrebbero andare a monte. Irritata, la sindaca Giovanna Bruno ha rilasciato un video in tarda serata in cui ha attaccato i consiglieri assenti.

L’attacco della sindaca è rivolto sì ai consiglieri di opposizione ma anche a quella parte della sua maggioranza che non ha permesso che il consiglio proseguisse quando il consigliere Vincenzo Coratella ha chiesto la verifica del numero legale.

In precedenza erano state approvate per tempo, invece, l’acquisizione a demanio comunale di una delle cosiddette vie spontanee, via Petruzzellis, e l’accordo per concedere all’agenzia regionale per il lavoro (l’Arpal) alcuni locali all’interno della scuola Dante Alighieri. Ampia la discussione innescata dalla interrogazione di diversi consiglieri di opposizione sugli aumenti delle tariffe per i dehors degli esercizi commerciali su cui nei mesi scorsi si è sviluppato un ampio dibattito anche per la mancata applicazione della detrazione che negli anni precedenti era sempre stata applicata. La colpa attribuita dall’assessore Vilella ad un errore materiale non convince le opposizioni che sospettano che quel mancato “sconto” fosse voluto. Né apprezzano le parole di Vilella quando presenta gli aumenti come ben studiati dopo una indagine sugli affitti che pagano gli esercenti in centro, i quali rappresenterebbero una parte residuale del commercio andriese e che mostra di vedere i dehors come elementi che tolgono spazio ai cittadini.