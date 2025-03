Il Presidente del Consiglio Comunale ha convocato l’assise, in seduta pubblica ed in adunanza ordinaria, in un’unica convocazione per lunedì 31 marzo 2025 alle ore 16. I lavori saranno trasmessi integralmente in diretta streaming.

Questo l’ordine del giorno: Interrogazioni/Interpellanze su posizione del Comune nella consultazione pubblica per l’individuazione delle aree idonee a impianti eolici e fotovoltaici, ciclovia di collegamento tra la zona Nord-Est di Andria e il Quartiere San Valentino, Aumento del canone per i dehors e conseguenze per cittadini e imprese; proposta di deliberazione di Consiglio Comunale: “Approvazione accordo di collaborazione ex art. 15 l. 241/90 tra l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive per il Lavoro – ARPAL Puglia e il Comune di Andria per la gestione dei rapporti legati all’utilizzo della sede del centro impiego di Andria: presso plesso scolastico “Dante Alighieri” in via Ospedaletto”; proposta di deliberazione di Consiglio Comunale: “Acquisizione al Demanio comunale ai sensi dell’art. 31, comma 21, della Legge 23/12/1998 n. 448, di Via Nicola Petruzzellis, adibita a pubblico transito da oltre 20 anni”; riconoscimento di debiti fuori bilancio (4).

Inserito anche il punto all’ordine del giorno sul tema “Aumento del canone per i dehors e conseguenze per cittadini e imprese”.