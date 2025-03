Hanno rubato diversi profumi oltre ad aver provocato ingenti danni sfondando una vetrina e creando il caos all’interno. E’ quanto accaduto questa notte, attorno alle 2, nella centralissima via Firenze quando un gruppo formato da tre persone si è introdotto in una profumeria rubando merce del valore di quasi mille euro. Altrettanti più o meno i danni provocati ma sui social la titolare del negozio ha espresso tutta la sua frustrazione per quanto accaduto.

In realtà solo il rapido intervento della vigilanza non ha consentito al gruppo di ladri di portare via ancor più merce. Abbattuta completamente una vetrina laterale che si affaccia su via Foggia. Indagano i carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza interne.