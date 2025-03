Un nuovo incarico per Elisa Matera, coach dell’Atletica Andria, nominata Delegata provinciale Minibasket della provincia BAT a seguito della scelta del Consiglio direttivo regionale. Una nuova sfida che si aggiunge all’attività svolta sul territorio andriese con le squadre di basket e baskin di diverse età.

«Una nuova esperienza di crescita professionale per me, per il mio territorio e per la passione che nutro verso il Basket» – ha sottolineato Elisa Matera. «Cercherò, come sempre, di supportare le situazioni e di offrire la mie competenze in merito».