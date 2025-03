Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Giovanni Addario, segretario cittadino del PD Andria in risposta a quanto dichiarato dal coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Sabino Napolitano (leggi qui l’articolo) sul servizio che prevede il noleggio delle bici a pedalata assistita.

«Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia dovrebbe studiare le carte prima di lasciarsi andare a dichiarazioni che potrebbero recargli imbarazzo. È un consiglio che sentiamo di dargli, perché alle false accuse, noi risponderemo sempre con i fatti e con gli atti. Quegli stessi atti che probabilmente Napolitano non ha nemmeno consultato, prima di accusare l’amministrazione Bruno di cattiva gestione di risorse pubbliche.

Ci teniamo a chiarire soprattutto ai cittadini che non c’è alcuno spreco di fondi pubblici sul servizio di noleggio di bici a pedalata assistita. L’Amministrazione sta attendendo la conclusione dell’iter burocratico propedeutico all’attivazione del servizio. Ci sono tempi tecnici per i quali si attende l’intervento dell’AGEA che dovrebbe definitivamente chiudere il passaggio del servizio di noleggio in capo al Comune. A seguito di tale intervento, il servizio sarà fruibile.

Nello specifico di tale progetto, inoltre, l’Ente Comunale non solo non ha investito fondi propri, ma nemmeno può gestire al momento questo servizio, perché non ne ha ancora titolo, essendo un finanziamento di 45 mila euro intercettato tramite il GAL.

Il presunto “monumento allo spreco” citato “dall’attento e scrupoloso” Napolitano, inoltre, si trova in un’area videosorvegliata e, quindi, al riparo dai furti.

Capiamo il disagio di un gruppo politico che sulla mobilità sostenibile in passato ha fatto poco e di quel poco che ha fatto ricordiamo ancora i danni che purtroppo abbiamo ereditato e per i quali abbiamo cercato di porre rimedio.

Ci riferiamo in particolar modo al bike sharing introdotto dalla precedente amministrazione, un progetto fallimentare che ha lasciato solo resti pericolosi e pericolanti in città e che abbiamo dovuto rimuovere per motivi di sicurezza.

Chiariti i dubbi, a noi ne rimane un altro: ma Fratelli d’ Italia è in grado di leggere due carte prima di scrivere sciocchezze?».