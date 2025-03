I Carabinieri Forestali del Nucleo CC Parco di Andria hanno sequestrato un terreno e tre trulli in località “Lamagenzana”, ai piedi di Castel del Monte, all’interno del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. L’intervento rientra nell’attività di contrasto agli abusi edilizi nelle aree protette.

Gli immobili erano oggetto di lavori di restauro e risanamento conservativo regolarmente autorizzati. Tuttavia, i militari hanno riscontrato significative difformità rispetto ai permessi rilasciati, tra cui un aumento della volumetria, l’uso di materiali non conformi e modifiche al prospetto originario delle strutture.

Accertata la violazione, oltre al sequestro, il conduttore del terreno e committente dei lavori è stato deferito alla Procura della Repubblica di Trani per reati in materia edilizia e ambientale. L’operazione, condotta sotto la direzione del Reparto Carabinieri Parco Nazionale Alta Murgia di Altamura, si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio da parte dell’Arma dei Carabinieri.