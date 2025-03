Venerdì 7 marzo alle 11:30, presso l’auditorium del plesso ITT O. Jannuzzi in viale Gramsci 40, Andria, si terrà la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del progetto “Io non mi rifiuto”, promossa dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Andria, in collaborazione con il raggruppamento di imprese che si occupano del servizio di igiene urbana, patrocinata dalla Regione Puglia – Assessorato all’ambiente, Provincia Bat, Asl Bt e Parco Nazionale dell’Alta Murgia. “Io non mi rifiuto” segue la prima edizione intitolata “La mia scuola è differente”, conclusasi con enorme successo, alla quale, lo scorso anno scolastico, hanno partecipato tutte le scuole di ogni ordine e grado della Città di Andria. Scuole che, con più di 50 elaborati proposti, sono state chiamate ad affrontare in maniera originale il tema del rispetto dell’ambiente.