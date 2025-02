Il consiglio comunale, nella seduta di ieri 27 febbraio, ha approvato tutti i punti all’ordine del giorno. E’ stata approvata la deliberazione relativa alla variazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027, così come sono stati riconosciuti i debiti fuori bilancio portati all’attenzione dell’aula, nei confronti di Amiu e Ager Puglia. E’ stata anche approvata ai fini urbanistici la proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale dei progetti di fattibilità tecnica ed economica in variante al PRG, adozione della variante urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio relativamente ai Pinqua – realizzazione degli alloggi di edilizia sociale (Social Housing) di cui alla L.R. N.12 del 21 maggio 2008, da realizzarsi nell’ambito delle tre aree di intervento. Così come sono stati approvati i debiti fuori bilancio portati in Consiglio.

E’ stata invece ritirata la proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale relativo all’accordo di collaborazione ex art. 15 l. 241/90 tra l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive per il Lavoro – ARPAL Puglia e il Comune di Andria per la gestione dei rapporti legati all’utilizzo della sede del centro impiego di Andria presso plesso scolastico “Dante Alighieri” in via Ospedaletto, perché non passata al vaglio della seconda commissione. Ritirata anche l’ordine del giorno relativo alla modifica del progetto di attraversamento carrabile tra Largo Appiani e Piazza Bersaglieri d’Italia. Approvato invece all’unanimità l’ordine del giorno relativo alla tutela e valorizzazione del sito naturalistico “Gurgo di Andria” con cui il Consiglio Comunale impegna il Sindaco affinché faccia pressione sulla Regione Puglia nella individuazione di soluzioni alternative per la realizzazione della vasca di laminazione e adotti misure urgenti di salvaguardia ambientale e territoriale.