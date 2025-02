«Il patto federativo sottoscritto dalla lista Andria Bene Comune e dal Partito Democratico rafforza il centrosinistra della città di Andria dando ulteriore nuovo impulso all’azione amministrativa della sindaca Giovanna Bruno e proiettandolo verso le sfide future». Così il consigliere regionale del Partito Democratico, Filippo Caracciolo.

«Il patto federativo tra Abc e Pd – spiega Caracciolo – racchiude la volontà di promuovere un’azione amministrativa condivisa tra i due gruppi politici nel rispetto delle identità politiche e programmatiche di entrambe le forze. Tale accordo intende rafforzare il ruolo delle due rappresentanze consiliari e valorizzare l’impegno congiunto nell’interesse della comunità cittadina».

«Il precorso comune avviato – aggiunge Caracciolo – rappresenta una svolta importante per l’azione amministrativa andriese e non solo. L’accordo sottoscritto rappresenta, infatti, un buon esempio di condivisione tra forze politiche unite sulla base di programmi e valori comuni e non per meri fini elettorali. Un esempio di buona politica da prendere in considerazione anche nelle prossime competizioni elettorali a tutti i livelli».

«Al rappresentante della lista Abc Agostino Ciciriello, al segretario cittadino del Pd Giovanni Addario e a quello provinciale Lorenzo Marchio Rossi, che ha supportato l’operazione, va il mio plauso per questa azione promossa al fine di proseguire al meglio l’azione di governo cittadino a beneficio della comunità».