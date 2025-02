La Flai CGIL Puglia e l’Alpaa, l’associazione dei produttori agroalimentari, organizzano per il prossimo 26 febbraio alle ore 17, presso la camera del lavoro di Andria, in piazza Giuseppe Di Vittorio, una tavola rotonda per discutere del passato, del futuro e del valore dell’agroalimentare. Il forum sull’agricoltura oggi sarà introdotto da Antonio Di Bari, centro autorizzato assistenza agricola Alpaa, relaziona Antonio Macchia, presidente Alpaa Puglia prima dei saluti di Michele Valente, segretario generale della Cgil Bat. Intervengono alla discussione Antonio Ligorio, segretario generale Flai Cgil Puglia, Gaetano Riglietti, segretario generale Flai Cgil Bat, Cesareo Troia, assessore alle Radici di Andria, Nicola Narcisi, Bab centro studi. Conclude la tavola rotonda il presidente nazionale dell’Alpaa, Giuseppe Carotenuto. Modera la giornalista Maria Fiorella.

«È necessario oggi più che mai, riaffermare i temi dei diritti contrattuali e delle tutele per ogni Lavoratore, attestando il principio di legalità contro ogni forma di sfruttamento lavorativo, a cominciare dalla lotta al caporalato. Ma al tempo stesso occorre difendere e sostenere un nuovo paradigma che veda il settore primario come uno straordinario volano di sviluppo custodendo soprattutto i piccoli produttori che rimangono la spina dorsale dell’agricoltura e di tutto il settore primario», spiegano da Flai Cgil e Alpaa annunciando i temi della tavola rotonda e lanciando un appello a tutti i livelli politico-istituzionali affinché «promuovano azioni concrete di sostegno a questo settore che può essere una soluzione importante per uscire dal cono d’ombra della crisi economica che incombe sui territori, così come si evidenzia consultando alcuni indicatori di riferimento tra cui lo spopolamento dei nostri territori ed in alcuni casi si può parlare di un vero e proprio tsunami demografico. Dunque, è necessario dare centralità a questo tema, nella consapevolezza che può rappresentare uno straordinario motore di generazione di ricchezza, creazione di posti di lavoro, mantenimento della popolazione nel mondo rurale anche per valorizzare le risorse territoriali. Flai Cgil e Alpaa intendono avviare in modo sinergico una serie di iniziative territoriali ponendosi anche l’obiettivo, oltre a quanto sopra rappresentato, di affermare una piattaforma – concludono – che guardi anche alla lotta contro la povertà e l’emarginazione, per il superamento delle discriminazioni e l’integrazione reale delle persone».